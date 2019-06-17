Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 milyon hektar toprağı yok ediyor
6 dakika önce
Dünya genelinde kuraklık ve çölleşme nedeniyle her yıl yaklaşık 12 milyon hektar toprak yok oluyor.
Dünya genelinde kuraklık ve çölleşme nedeniyle her yıl yaklaşık 12 milyon hektar toprak yok oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:13
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