Son Dakika Haberleri: Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 milyon hektar toprağı yok ediyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 milyon hektar toprağı yok ediyor

6 dakika önce

Dünya genelinde kuraklık ve çölleşme nedeniyle her yıl yaklaşık 12 milyon hektar toprak yok oluyor.

Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 milyon hektar toprağı yok ediyor, System.String[]
Dünya genelinde kuraklık ve çölleşme nedeniyle her yıl yaklaşık 12 milyon hektar toprak yok oluyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:13 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı Cezaevinde mahkûmlar birbirini katletti: 10 ölü, 10 yaralı Didem Arslan Yılmaz'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınına eleştiri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:19:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 milyon hektar toprağı yok ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]