Kuraklık ve sıcaklıklar zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir

BALIKESİR - Kuzey Ege'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık zeytin rekoltesinde düşüşe sebebiyet verebilir.

Mayıs ayı ortalamalarının üzerinde seyir eden hava sıcaklıkları ve yağışlardaki azalma zeytin üretimini olumsuz etkileyebilir. Zeytin ağaçlarının çiçeklenme ve meyve tutma döneminde aşırı sıcaklığın ve az yağışın rekolteyi olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak "Bu sene kurak bir yıl geçirdik. Özellikle baharda. Kış yağışları iyiydi. Ama nisan yağışlarında özellikle Anadolu'nun içinde ve kuzeyinde çok ciddi eksilmeler söz konusu oldu. Bu eksilmeler nedeniyle zeytin ağaçlarında rekolteden düşme olabilir." dedi.

Mayıs ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Kıvrak "Son günlerde, özellikle Mayıs'a girdikten sonra da yer yer beş altı derece mevsim normallerini üzerinde seyretmesi yine zeytin ağaçlarında rekolte özellikle çiçeklenmeye yakalanan yerlerde ciddi kırımlara neden olabilir." dedi.

Rekolteyi bu sene kuraklık ve hava sıcaklıklarının belirleyeceğini ifade eden Kıvrak "Önümüzdeki günlerdeki yağış miktarı ve hava sıcaklığı miktarı zeytin tanesinin tutumunu direk etkileyecektir. En önemli kriter bu sene kuraklık ve hava sıcaklıkları olacak." dedi.