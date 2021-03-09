Kuraklık Yapraklı Barajı'na da vurdu - Son Dakika

Kuraklık Yapraklı Barajı'na da vurdu

09.03.2021 13:38

Kuraklık Yapraklı Barajı'na da vurdu Yapraklı Barajı'nın doluluk seviyesi sulama sezonu için endişe veriyor Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Yapraklı Barajı'nın doluluk oranı gelecek sulama sezonu için endişe oluşturuyor.

Kuraklık Yapraklı Barajı'na da vurdu

Yapraklı Barajı'nın doluluk seviyesi sulama sezonu için endişe veriyor

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Yapraklı Barajı'nın doluluk oranı gelecek sulama sezonu için endişe oluşturuyor. Yağışların az olmasıyla beraber kuraklıkla karşı karşıya kalan Yapraklı Barajının SOS verdiğini ifade eden eski Ziraat Odası Başkanı ve eski Sulama Birliği Yönetim Üyesi İbrahim Özçoban, "Toprağımız Haziran ayındaymış gibi kuru" dedi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık, Yapraklı Barajı'nın sularının çekilmesine neden oldu. Burdur Gölü ve Salda Gölü'nden sonra kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Yapraklı Barajı'nın doluluk seviyesi gelecek sulama sezonunda üreticiler için endişe oluşturuyor. 144 milyon 460 bin metreküp hacmiyle Gölhisar Ovası yanında, Acıpayam Ovasını da sulayan Yapraklı Barajı'nın sulama kapasitesi 34 milyon 250 bin metreküpe kadar düştü.

55 milyonda açılmış, 4 milyonda kapatılmıştı

Geçtiğimiz sulama sezonunda Yapraklı Barajı'nın kapağı 55 milyon metreküp hacimle açılmış, sulama sezonu bitmeden Ağustos ayının sonlarında 4 milyon 547 metreküp su ile sulama sezonu kapatılmıştı. 4 milyon metreküp su baraj gölünde yaşayan canlılar için bırakılmıştı.

Kış ayının bir hayli kurak geçmiş olması, su seviyesinde istenilen artışın yaşanmaması ve bölgede vahşi sulama sistemini devam ediyor olması, üreticiler için bir endişe oluşturuyor. Eski Gölhisar Ziraat Odası Başkanı ve Sulama Birliği'nde yönetim üyeliği yapmış İbrahim Özçoban, çiftçilik yaptığı arazisinde toprağı savurarak Haziran ayındaymış gibi kuru olduğunu söyledi. Ellerini dua ederek havaya kaldıran ve dua ettiğini söyleyen İbrahim Özçoban, "Bu tarlada şeker pancarı ekimi yapılacak. Gördüğünüz gibi toprağımız tozuyor. Allah'a dua ediyoruz. Bir yukarı bakıyoruz, bir de aşağıya bakıyoruz. Şu an gübresini atıyoruz. Ama toprağımız sanki Haziran ayı gibi kuru. İnşallah yağışlar olur da şeker fabrikası için en fazla üretim yapan Gölhisar'ımızda kimse mağdur olmaz. Bölgemiz çok kurak. Allah'a dua ediyoruz" dedi.

Yapraklı Barajı kurak ve S.O.S veriyor

Yapraklı Barajı'nda aşırı bir kuraklık olduğunu ve önlem alınmazsa yok olacağını dile getiren İbrahim Özçoban, "Yılda 150, 200 dekara yakın yem bitkisi, pancar, haşhaş gibi bölgemize has ürünleri ekip yetiştiriyoruz. Bu sene Türkiye geneli olduğu gibi bizim bölgemizde çok kurak bir yıl geçiriyor. Bölgemize kar düşmedi, yağış almadı. Buna rağmen taban suyumuz var. Geçmiş yıllarda 30 metreden vurulan sondajlarımız su debisi düşünce bugün 80 metrenin altında suyu yakalayamıyor. Buna rağmen 1995 yılında Gölhisar'ın üst kısmında kurulmuş Yapraklı Barajı'mız var. Bunun 147 Milyon civarında doluluk oranı var iken bugün itibari ile 33 Milyon metreküp su hacmimiz olduğu söyleniyor. Bu suyun yüzde 60'ını Acıpayam Ovası yüzde 40'ını da biz kullanıyoruz. Yapraklı Barajı'mız da aşırı bir kuraklık var. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışlar olur da vatandaşımız bu çileden kurtulur. Ama bugün itibariyle barajımız kurak ve SOS vermektedir" diyerek yetkilileri göreve çağırdığını ifade etti.

Kuraklık Yapraklı Barajı'na da vurdu
Kuraklık Yapraklı Barajı'na da vurdu
Kuraklık Yapraklı Barajı'na da vurdu
Kuraklık Yapraklı Barajı'na da vurdu

Gölhisar, Haziran, Burdur, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklık Yapraklı Barajı'na da vurdu - Son Dakika


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