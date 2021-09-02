KURAKLIKTA SİLAJLIK MISIR BESİCİNİN KIŞ UMUDU OLDU - Son Dakika

KARS'ın Akyaka İlçesinde çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve özellikle kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı. Bu yıl baş gösteren kuraklık nedeniyle saman fitalarının da yükseklemesi çiftçiyi düşündürüken silajlık mısır besicilerin kış umudu oldu.

Et ve süt sığırları için olduğu kadar koyun ve atlar için de kaba yem kaynağı olan silajlık mısır bu yıl çiftçinin umudu oldu. Kuraklık nedeniyle istediği verimi alamayan çiftçi, saman fiyatlarının da yükselmesiyle kışın hayvanlarını besleyebilmek için silajlık mısıra yöneldi. Tarlaya çıkan çiftçiler yılın ilk hasadını yaparak topladıkları mısırın bir kısmını hayvanları için ayırıp diğer kısmını da satışa çıkardı.

Akyaka İlçesi Demirkent köyünde mısır ekimi yapan 6 çocuk babası 30 yıllık çiftçi Yaşar Budak (50), kuraklık nedeniyle oldukça zor bir yıl geçirdiklerini belirterek Bu yıl Nisan ayının 21'inden bu yana yağmur yağmadı ve aşırı kuraklık oldu. Geçen yıl dekara 7 dönüm mısır alıyorduk bu yıl 4 ton ancak alabiliyoruz. Geçen yıl 100 TL'ye biçtiğimiz silajı şu anda 175 TL'ye biçtiriyoruz. Ne yapağımızı artık bilmiyoruz. Biri erkek beşi kız 6 çocuğum var. 3 kızım üniversite okudu ama henüz atanamadılar. 5-6 adet hayvana bakıyoruz geçimimizi güçlükle sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl şeker pancarı ve mısır ektik ama umduğumuzu bulamadık. Silajı tarım krediden cüzi bir miktarla hibe olarak aldık. Yalnız yağmurun olmaması nedeniyle verim düşük oldu. Şu anda 9 dönüm biçtim otuz ton ürün gelmedi diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Meral Budak da yaz ayı boyunca babasına yardım ettiğini ve kardeşleriyle el ele vererek çalıştıklarını söyledi. Ablasının da kamu yönetimi mezunu olduğunu belirten Meral Budak, Bugün burada hep birlikte mısır silajı biçiyoruz. El ele vererek kalkınma yolunda çabalıyoruz. Çünkü gün el ele verme günü dedi.