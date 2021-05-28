Kuraklıktan ekinler 1,5 ay önce sarardı - Son Dakika

Kuraklıktan ekinler 1,5 ay önce sarardı

Günyüzü ilçesinde mahsuller kuraklıktan dolayı bir buçuk ay önce sarardı.

Günyüzü ilçesinde mahsuller kuraklıktan dolayı bir buçuk ay önce sarardı. İlçeye 57 gündür hiçbir yağış olmaması nedeniyle kuraklık baş gösterdi. Esas geçim kaynağı çiftçilik olan vatandaşların ekinleri, başaklarda tane olmamasına rağmen normal gününden 1,5 ay önce sarardı. Normal şartlarda Günyüzü ilçesinde hasat temmuz ayında başlarken, çiftçiler mahsullerden umudu kestiği için ekinleri işleyip balya yaparak hayvanlarına yediriyorlar. (İlker Sarıkaya/İHA)

Son Dakika

Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47

İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı

Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım

Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler

Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi

KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı

Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi

Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı