Kuraklıktan etkilenen Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi artıyor - Son Dakika
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Kuraklıktan etkilenen Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi artıyor

27.06.2022 12:56

Tokat'ta kuraklık sonucu suyu azalan Almus Baraj Gölü'nün su seviyesinde bu yıl artış yaşanıyor.

Tokat'ta kuraklık sonucu suyu azalan Almus Baraj Gölü'nün su seviyesinde bu yıl artış yaşanıyor.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde kış mevsiminin yağışlı geçmesinin ardından su seviyesi yükseldi.

Geçen yıl, suyun yüksek olduğu dönemlere göre derinliği 50 metre azalan, daha önce su altında olan ve üzerinde Türk bayrağı bulunan adacığın da gün yüzüne çıktığı gölde, kuraklıkla yüzeye çıkan alanların yağışlarla birlikte tekrar suyun altında kaldığı gözlendi.

DSİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2021 yılının Ekim-Kasım aylarında baraj gölünde yüzde 15'e düşen su seviyesi kış aylarının yağışlı gitmesiyle yüzde 51,6'ya yükseldi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin kuraklıktan dolayı geçen sene çok düştüğünü söyledi.

Bu sene kışın yağışlı geçtiğini hatırlatan Hatipoğlu, "2021 yılına göre kar ve yağışlardan dolayı Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi arttı, istediğimiz seviyelere çıkmış oldu. Almus Baraj Gölü'ndeki su hem hidroelektrik santralinde ve Niksar ile Erbaa ovalarının sulamasında kullanıldığı için sulamada sıkıntı çekilmeyecek. Bereketli bir dönem geçirilecek. Yeşilırmak Havzası'nı etkileyen en önemli su kaynaklarının başında geliyor. Bu sebeple biz ziyadesiyle memnunuz." dedi.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer de kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Kar ve yağmur yağışımız çok bol oldu. Barajımızın su seviyesi bayağı yükseldi. 2021 yılında kuraklık yaşandı. 2021 yılında bahar yağmurlarını da kış karını da alamadık." ifadesini kullandı.

Baraj gölünde 2021 yılının yaz aylarında su seviyesinin çok düştüğünü hatırlatan Özer, özellikle geçen yıl Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki kuraklıkla birlikte su seviyesinin azalmasının kendilerini, Almus halkını ve ilçe dışında yaşayan hemşehrilerini de çok üzdüğünü aktardı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklıktan etkilenen Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi artıyor - Son Dakika

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