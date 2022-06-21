Kuraklıktan etkilenen Gülbahar Barajı'nda doluluk yağışlarla yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
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Kuraklıktan etkilenen Gülbahar Barajı'nda doluluk yağışlarla yüzde 100'e ulaştı

21.06.2022 11:01

RIDVAN KORKULUTAŞ/YUSUF EYYÜP SARI - Bingöl'de geçen yıl kuraklıktan etkilenen Gülbahar Barajı'ndaki doluluk, kar ve yağmur sularıyla yüzde 100'e ulaştı.

RIDVAN KORKULUTAŞ/YUSUF EYYÜP SARI - Bingöl'de geçen yıl kuraklıktan etkilenen Gülbahar Barajı'ndaki doluluk, kar ve yağmur sularıyla yüzde 100'e ulaştı.

Merkeze bağlı Ağaçeli köyü sınırlarında bulunan ve bölgede 1666 hektar arazinin sulamasında kullanılan Gülbahar Barajı'nın su seviyesinde, geçen yıl yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle düşüş yaşandı.

Barajda geçen yıl haziran ayında yüzde 60 olarak ölçülen doluluk, ekim ayında yüzde 40'a geriledi. Bu yıl bölgeye beklenenin üzerinde yağış düşmesi, barajda su seviyesini artırdı.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, barajda kar ve yağmur suları ile artan su seviyesi yüzde 100'e ulaştı.

Barajdaki su miktarında bir yıllık sürede yaşanan bu değişim, AA ekibince dronla görüntülendi. Görüntülerde, geçen yıl suyun çekilmesiyle ortaya çıkan bazı yıkılmış eski yapıların bu sene sular altında kalması yer alıyor.

Köylü geçen yıl hayvanlarını sulamakta bile zorlandı

Ağaçeli köyü muhtarı Nurettin Kırkız, AA muhabirine, köylerinde geçen yıl kuraklıktan dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl barajda su seviyesinin çok düştüğünü, hayvanlarını sulamakta zorlandığını ifade eden Kırkız, bu sene kar ve yağmur sularıyla barajda su seviyesinin en üst seviyeye çıktığını belirtti.

Bunun önemli bir gelişme olduğunu anlatan Kırkız, "Kuraklık çok sıkıntıydı. Geçen sene evlerde 6 saat ancak su akıyordu. Bu sene Allah'a şükür tarımda da içme suyunda da su bol." dedi.

"Bingöl Ovası'nın can damarı, Gülbahar Barajı'dır"

Kırkız, Gülbahar Barajı'nın bölgede tarımsal üretim için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bingöl Ovası'nın can damarı, Gülbahar Barajı'dır." ifadesini kullandı.

Sulama kanalı inşasında görevli müteahhit Musa Özateş de Gülbahar Barajı'na ekstra su sağlayacak su kanalı inşa ettiklerini belirtti.

Kanal sayesinde suyun köyün içerisinden geçeceğini ifade eden Özateş, "Bu su hem köy hem de baraj için faydalı. Baraj dolu. Geçen sene çok sıkıntılıydı. Bu sene hiçbir sıkıntı yok. Barajın doluluğu bölge için çok önemli." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bingöl, su, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kuraklıktan etkilenen Gülbahar Barajı'nda doluluk yağışlarla yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
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