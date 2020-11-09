Kuraklıktan etkilenen İzmirli bal üreticileri destek bekliyor - Son Dakika

İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Şengül, kuraklıktan dolayı bal üretiminde düşüş yaşayan üreticilerin destek beklediğini söyledi.

Şengül, yaptığı açıklamada, birliklerine üye 3 bin 700 arıcının bal üretimi yaptığını belirtti.

Yaşanan kuraklığın kendilerini de etkilediğini dile getiren Şengül, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde yaptığımız araştırmaya göre bu yıl yaşanan aşırı kuraklıktan dolayı bal üretiminde yüzde yetmiş düşüş var. Örneğin sezonda 100 teneke bal üretimi yapması gereken bir arıcımız bu yıl 30 teneke bal alabildi. Kuraklıktan dolayı bal üretiminde düşüş yaşayan üreticilerimiz destek bekliyor. Özellikle kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesini istiyoruz. Ayrıca düşük faizli kredilerin devam etmesini bekliyoruz."