Kuraklıktan etkilenen Vanlı besicileri kar yağışı sevindirdi - Son Dakika

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da, kurak geçen yılın ardından başlayan yoğun yağışlar en çok besicileri sevindirdi.

Önceki yıllarda sıcaklığın yükselmesine bağlı artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü Havzası'ndaki göl, baraj, akar su ve kaynaklardaki su seviyesinde büyük oranda düşüş yaşandı.

Van'da ve çevre illerde son günlerde etkili olan yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj, akarsu ve kaynaklardaki su seviyesinin yükselmesi için umut oldu.

Aşırı kuraklık nedeniyle geçen yıl yayla ve meralarda hayvanları için yeterli su ve otlak bulamadıkları için erkenden yerleşim yerleri yakınına inmek zorunda kalan besicileri, son aylarda etkili olan yoğun kar yağışları sevindirdi.

"Bu ayda bile yaklaşık 2 metre kar yağdı"

Aşağı Narlıca Mahallesi'nde yaşayan besici Aziz Gezgen, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılıkla geçimin sağlandığı yörede, birçok çiftçinin kuraklık nedeniyle geçen yıl ot ve saman bulmakta güçlük yaşadığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle hayvancılıkta verimsiz bir yıl geçirdiklerini anlatan Gezgen, şunları kaydetti:

"Burada herkes hayvancılıkla uğraşıyor. Bu nedenle ilkbaharda sürekli hayvanlarımızı yaylalara götürüyoruz. Geçen yıl çok kurak geçti. Hayvanlarımız için ilkbaharda bile ot ve su bulamadık. Köyümüzde bazı insanlar koyunları satmak zorunda kaldı. Hayvan hastalıkları baş gösterdi. Sadece hayvancılık değil tarım da çok olumsuz etkilendi. Bu yıl çok mutluyuz çünkü çok kar yağdı. Bu ayda bile yaklaşık 2 metre kar yağdı. Daha da yağmasını bekliyoruz. Bu yıl inşallah kuraklık olmayacak."

"İnşallah hayvancılıkta bereketli bir yıl olacak"

Besici Fatih Kaplan da kuraklıktan etkilendiklerini dile getirerek, "Kuraklık nedeniyle saman ve arpa fiyatları çok arttı. Bu yıl maşallah yağışlar iyi oldu. Sanırım 2,5 metre kar yağdı. İnşallah hayvancılıkta bereketli bir yıl olacak. Çok umutluyuz." dedi.

Geçimini hayvancılıkla sağladığını anlatan Emrah Kaplan ise "Geçen yıl aşırı kurak geçti. Su kaynaklarımızın birçoğu erken kurudu. Çok zorluk yaşadık. Otlar yeşermediği için hayvanlarımız zayıf düştü. Çok şükür bu yıl epey kar yağdı. İnşallah ilkbaharla beraber hayvanlarımızı yemyeşil yaylara çıkarabileceğiz. Bu yağışlardan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.