KURAKLIKTAN KURTULAN AVLAN GÖLÜ'NDE İKİ SÜRPRİZ - Son Dakika

GEÇEN yıl tamamen kuruyan ve bu yılki yağışlarla yeniden su tutan Avlan Gölü'nde, daha önce hiç kaydı olmayan, allı turna olarak da bilinen flamingo ile karabaş martı ilk kez görüldü.

Antalya ve Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından olan, geçen yaz tamamen kuruyan Avlan Gölü'nün bu yılki yağmur ve kar yağışıyla yeniden su tutması sonrasında birçok göçmen kuş türü de yeniden görülmeye başlandı. Kuş gözlemcisi Ömer Harpcı tarafından, hafta sonu gölde yapılan kuş gözlem etkinliğinde, onlarca kuş türüyle birlikte iki kuş türü de ilk defa görüldü.

GÜNÜN SÜRPRİZİ İKİ TÜR

Avlan Gölü'nün geçen yıl yaşanan kuraklık sonrası tekrar suyla buluşmasının güzellikleri de beraberinde getirdiğini belirten Ömer Harpcı, 'Daha önce bölgede hiç kaydı olmayan iki tür, allı turna yani flamingo ile karabaş martı günün sürprizi oldu. Suyla hayat bulan göl, yeni misafirlerini ağırlıyor" dedi.

Karabaş martının, baş kısmının siyah olmasıyla adını aldığını, deniz kıyıları, göller ve akarsularda yaşadığını, böcek ve solucanla beslendiğini anlatan Harpcı, 'Anadolu'da allı turna adıyla da anılan flamingo, ağırlıklı renk olarak pembe ve kırmızıdır. Vücudu ise beyaz ile uçuk pembe arasıdır. Sığ sulak alanlarda su içindeki plankton ve omurgasızlarla beslenmekte" dedi.

Gölde flamingo ve karabaş martının yanında çok sayıda kuş türünü de gözlediklerini anlatan Harpcı, bu türlerin, sulak alanların ne denli önemli ve diğer canlılara daimi veya geçici ev sahipliği yaptığının kanıtı olduğunu söyledi. Harpcı, alanda gözlediği diğer türleri ise şöyle sıraladı:

"28 angıt, 10 yeşilbaş, 50 çamurcun, 12 kaya (şehir) güvercini, 4 kumru, 5 sakarmeke, 8 döğüşkenkuş, 2 dere düdükçünü, 2 orman düdükçünü, 4 kızılbacak, 9 karabatak, 3 kaşıkçı, 1 kızıl şahin, 2 alakarga, 34 leş kargası, 23 tepeli toygar, 3 uzun kuyruklu baştankara, 6 öter ardıç, 5 karatavuk, 2 kızılgerdan, 1 kara kızılkuyruk, 21 serçe, 2 ağaç serçesi, 13 ak kuyruksallayan, 1 çayır incirkuşu, 10 ispinoz, 20 saka, 1 küçük iskete, 14 tarla çintesi, 11 kaya çintesi, 1 bahçe çintesi."