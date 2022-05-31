Kuraklıktan kurtulan Kuyucuk Gölü yeniden kuşlara yuva oldu

Türkiye'nin 13. Ramsar Alanı olan ve 2019-2021 döneminde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü, bu yıl etkili olan yoğun kar ve sağanak yağışlarla su seviyesi yükselince yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Avrasya- Afrika göç yolunda bulunması sebebiyle birçok kuş türünü ağırlayan Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü, Ramsar Sözleşmesi olarak anılan "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme" ile korunuyor.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birinci, Türkiye'nin ise 13. Ramsar Alanı olan Kuyucuk Gölü, havanın kurak geçmesi ve yöredeki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını gölden karşılaması gibi nedenlerle 2019, 2020 ve 2021 yıllarında tamamen kurudu.

Özellikle yaz aylarında tamamen suyu çekilen gölün kuruması, bu süreçte sondajla sağlanan suyla önlenmeye çalışıldı.

Bu yıl ise bölgede kışın etkili olan yoğun kar yağışının ilkbaharda da etkisini sürdürmesi, karların erimesi ve sağanaklar sebebiyle göldeki su seviyesi yüzde 80'in üzerine çıktı.

Hem yağışlar hem de sondajla sağlanan su ile su seviyesi her geçen gün artan Kuyucuk, yeniden göçmen kuşları ağırlamaya başladı. Göle gelen yüzlerce göçmen kuşun şu sıralar bölgede konakladığı gözlendi.

Göçmen kuşlardan sakarmekenin tekrar burada yuva yapması ise doğa tutkunlarınca sevinçle karşılandı. Sakarmekelerin göldeki sazlık alanda şuana kadar 11 yuva yaptığı saptandı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Kuyucuk Gölü'nde sevindirici bir gözlem yaptıklarını ve birçok kuşun göle geldiğini söyledi.

Kuyucuk Gölü'nün 4 yıl önce kurumasından bu yana bir ilk gerçekleştiğini anlatan Çoban, "Kuyucuk Gölü'nü kurtarma çalışmasına başladığımızdan beri ilk defa bir ördek türü olan sakarmeke burada yuva yaptı. Şu anda 11 yuva saydık, bu da su seviyesinin, sazlıkların geri geldiğini en net gösteren durum. Yuvaları takip etmeye devam edeceğiz, bu sene artan yağmur ve kar yağışıyla Kuyucuk Gölü belli bir su seviyesinin üzerine çıktı." dedi.

"Kuyucuk, uzun dönemde umut vadediyor"

Çoban, sondaj çalışmasıyla verilen "can suyu"yla göldeki su seviyesini korumayı planladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kars Valiliği ile devam eden proje kapsamında gölün üst kısımlarındaki yapay göletlerin yıkılmasıyla göle daha fazla suyun gelmesini sağlıyoruz. Bu sene iki göletin yıkılması planlanıyor, bu şekilde de Kuyucuk Gölü'ne daha fazla su verip gölü uzun vadede koruma projemiz devam ediyor. Şu ana kadar angutlar, sakarmeke, bozördekler, bozkazlar, ak kanatlı sumrular, suna, kırlangıç, ebabiller buraya geldi. Uzun zamandır Kuyucuk'ta görmediğimiz ve angıtın akrabası olan suna da buradaydı, o da bizi heyecanlandırdı. Su seviyesinin göldeki kaplama alanı yüzde 80'nin üzerine geçti ve su artmaya devam ediyor. Kuyucuk, bu yıl uzun dönem için umut vadediyor."