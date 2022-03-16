Kuraklıktan nasibini alan Serpincik Göleti şimdi yüz güldürüyor - Son Dakika
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Kuraklıktan nasibini alan Serpincik Göleti şimdi yüz güldürüyor

16.03.2022 11:40

Kuraklıktan nasibini alan Serpincik Göleti şimdi yüz güldürüyorSİVAS Sivas'ta yaz aylarında kuraklık nedeniyle suları çekilen, şimdilerde ise su seviyesi yükselen Serpincik Gölet'inde ki manzara yüz güldürdü.

Kuraklıktan nasibini alan Serpincik Göleti şimdi yüz güldürüyor

SİVAS Sivas'ta yaz aylarında kuraklık nedeniyle suları çekilen, şimdilerde ise su seviyesi yükselen Serpincik Gölet'inde ki manzara yüz güldürdü.

Sivas kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunun Serpincik Göleti yaz aylarında kuraklıktan nasibi almıştı. Su seviyesinin düştüğü gölette korkutan manzaralar ortaya çıkmış sulamada kullanılan gölet vatandaşları tedirgin etmişti. Kentte kış aylarında yağışların fazla olması yüzleri güldürdü. Karların erimesiyle birçok baraj ve gölette su seviyesi arttı. Serpincik Gölet'inde de su seviyesinde artış yaşandı. Yeniden eski görünümüne kavuşan gölet rengiyle görenleri büyüledi.

"Geçe sene kurumuştu"

Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Orhan Çakırer, "Bu sene yağışın bol olmasıyla birlikte göllerimizdeki su miktarı arttı. Serpincik Göleti geçen sene kurumuştu. Bu sene yine Serpincik Göletimizde doldu. Yağışların etkisiyle beraber Kızılırmak'tan faydalanan insanlar bu sene suyun artışıyla beraber sudan daha iyi bir şekilde faydalanacaklardır. Serpincik Göletiyle ilgili bildiğim kadarıyla Valiliğin bir çalışması var. Bu sene Serpincik Gölet'inin havzasının fazla olması oradaki tarımı olumlu yönde etkileyecektir. Yağmurların başlamasıyla birlikte karların erimesi hızlanacaktır. Kızılırmak'ın suyu artacak buna bağlı olarak da göletlerde ki sularda artacaktır. Serpincik Gölet'i de daha da beslenecek ve daha da büyüyecektir" dedi.

Kuraklıktan nasibini alan Serpincik Göleti şimdi yüz güldürüyor
Kuraklıktan nasibini alan Serpincik Göleti şimdi yüz güldürüyor
Kuraklıktan nasibini alan Serpincik Göleti şimdi yüz güldürüyor

YORUMLAR
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Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklıktan nasibini alan Serpincik Göleti şimdi yüz güldürüyor - Son Dakika


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