Kural dinlemez sürücüler vatandaşları isyan ettirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kural dinlemez sürücülerin otobüs durağına park etmesi vatandaşları isyan ettirdi. Hatalı parklar sonucunca durak yerine yol üzerinden yolcu alan otobüsler nedeniyle maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.



Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de gün geçtikçe trafik, içinden çıkılmaz bir hal almaya devam ediyor. Efeler ilçesi Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağına hatalı park eden sürücüler vatandaşları canından bezdirdi. Park yasağı tabelasına aldırmadan park eden sürücüler 83 yaşındaki Hafize Devecioğlu'nu adeta çileden çıkarttı. Yenipazar ilçesine gitmek üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sarı otobüsleri bekleyen yaşlı kadın durağa park eden araçlar nedeniyle otobüsü kaçırdı. Bir buçuk saat boyunca diğer otobüsün gelmesini bekleyen Devecioğlu duruma tepki gösterdi.



İlk otobüsün durağa gelince yavaşlamadığını söyleyen Devecioğlu, "Torunum ile durağa gelerek otobüs beklemeye başladık. Büyük bir aracın durak içerisine park etmesi nedeniyle gelen otobüsü fark edemedik. Otobüs durağa yanaşamadığı için biz de ön kısmında yazan numarayı okuyamadığımız önümüzden geçti gitti. Arka kısmındaki numarayı okuyunca beklediğimiz otobüs olduğunu ancak anladık" dedi.



Hatalı parklar trafik kazasına neden oldu



Durakta diğer otobüsün gelmesini bekledikleri sırada birçok vatandaşın da araçlar yüzünden zor durumda kaldığını ve kaza meydana geldiğini ifade eden Devecioğlu, "Durakta otobüs beklediğimiz sırada kucağında çocuk olan iki genç kadın geldi. Onlar da nöbetleşe olarak binecekleri otobüsü yolun ortasında beklemek zorunda kaldılar. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi çocuklu kadınları almak için durak yerine yolda duran otobüs nedeniyle otobüsün arkasındaki iki araç kazaya karıştı" diyerek trafik sorununun en büyük sebeplerinden birinin sürücülerin kurallara uymaması olduğunu ileri sürdü. - AYDIN