'Kural hatası var' diyenler yanılıyor'

Maçın 46. dakikasında kaleci Altay'ın aut atışı sırasında Jailson'un uzaklaştırmak istediği top Bakasetas'a çarparak ceza sahası içindeki Cisse'nin önünde kaldı. Bu oyuncu da golü atıp, Alanya'yı 2-1 öne geçirdi. Altay aut atışı kullandığı sırada Cisse henüz ceza alanı içinde olduğu için 'kural hatası var' iddiasında bulunanlar oldu ama öyle değil. Sebebini açıklayalım:



Değişen yeni kurala göre kaleciler veya savunma oyuncuları aut atışı yaparken, ceza alanı içinde takım arkadaşlarına pas verebilir. Bu esnada top oyuna girinceye kadar rakip oyuncular ceza alanı dışında olmak zorundadır.



BiR TEK iSTiSNA VAR



Ancak bir istisnası var: Aut atışını yapan takımın oyuncuları topu bir an önce oyuna sokarak avantaj kullanmak isterlerse, rakip futbolcular ceza alanında olsa dahi hakem buna müsaade eder. Fenerbahçe maçında da bu oldu. Altay topu oyuna çabuk sokuyor. Bu sırada ceza alanını terk etmek üzere olan Cisse, Bakasetas'a çarpan topun boşta kaldığını görüyor ve koşup golünü atıyor. Bu arada Bakasetas'ın ceza alanı dışından gelip topu çaldığını da unutmayalım. Böyle bir durumda kural geriye işlemez. Kural, avantajını kullanan takımın lehine dönmez, yani kurtarmaz. Bu açıdan gol, kurala uygun olarak geçerli sayılmıştır. Bazı serbest atışlarda da durum böyledir. Serbest atışlar kullanılırken hakemler savunma takımının topun çok yakınında olduğunu görür ama topun oyuna girmesine müsaade eder.



Kural ne diyor?



Kale vuruşu esnasında rakip oyuncular vuruş yapılıncaya kadar ceza alanı dışında olmalıdır. Eğer rakip oyuncu ceza alanı içinde kalır veya ceza alanına girerek vuruştan önce önce top için mücadele eder veya topa dokunursa vuruş tekrarlanır. Ancak bir takım hızlı bir kale vuruşu kullanmak isterse ve vakit bulamadığı için ceza alanını terk etmemiş rakip oyuncu topu keserse hakem oyunu devam ettirir.