Kural İhlali Yapan Sürücüler Gökyüzünden Tespit Edildi
1 saat önce
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesildi.
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Bursa- Uludağ
karayolunda kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, kural ihlali yapan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı. Jandarmadan yapılan açıklamada denetimlerin süreceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:57 Kaynak: DHA
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