Son Dakika Haberleri: Kural İhlali Yapan Sürücüler Gökyüzünden Tespit Edildi

Kural İhlali Yapan Sürücüler Gökyüzünden Tespit Edildi

1 saat önce

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesildi.

Kural İhlali Yapan Sürücüler Gökyüzünden Tespit Edildi, System.String[]
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- Uludağ karayolunda kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, kural ihlali yapan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı. Jandarmadan yapılan açıklamada denetimlerin süreceği belirtildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:57 Kaynak: DHA

Jandarma, Bursa, Güncel
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