Son Dakika Haberleri: Kural İhlali Yapan Sürücüler Helikopterle Tespit Edildi

Kural İhlali Yapan Sürücüler Helikopterle Tespit Edildi

1 saat önce

Gaziantep'te jandarma ekipleri, helikopter destekli yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip ceza kesti.

Kural İhlali Yapan Sürücüler Helikopterle Tespit Edildi, System.String[]
Gaziantep'te jandarma ekipleri, helikopter destekli yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip ceza kesti.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey İlçe Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep-Adıyaman kara yolunda gerçekleştirildi.

Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada, helikopter ekibi havadan kural ihlallerini anında tespit etti. Kara yolunda ise jandarma trafik ekipleri 5 ayrı noktada görev aldı.

Helikopter ile kural ihlalleri tespit edilen sürücüler, uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi.

Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlalinde bulunan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren sürücüleri uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü belgesi ve ruhsat denetiminden sonra kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 9 sürücüye toplam 2 bin 500 lira para cezası verildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:26 Kaynak: AA

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