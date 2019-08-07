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Kural ihlali yapan ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil vatandaşa çarptı

6 dakika önce

Kural ihlali yapan ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil vatandaşa çarptı Yaya geçidini kullanan kadın hastanelik olduANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kural ihlali yapan ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil vatandaşa çarptı
Yaya geçidini kullanan kadın hastanelik oldu
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Arslan'ın kullandığı 07 EF 220 plakalı otomobilin, Ilıca-Kumköy kavşağında akaryakıt istasyonu önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Emine Kocabaş isimli yayaya çarptı.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yayaya çarptıktan 10-15 metre ileride durabilirken, ağır yaralanan Emine Kocabaş, ambulans ile Side'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kocabaş, Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi.
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:51 Kaynak: İHA
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