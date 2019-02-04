Kural İhlallerine Jandarmadan Helikopterli Denetim
37 dakika önce
- Kural ihlallerine jandarmadan helikopterli denetimBURSA - Jandarma ekipleri Bursa'da, trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.
- Kural ihlallerine jandarmadan helikopterli denetim
BURSA - Jandarma
ekipleri Bursa
'da, trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, pekçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle denetim yaptı. Bursa- Uludağ
karayolunun trafiğin yoğun olduğu bölgede denetim gerçekleştiren helikopterdeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildirdi. Kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin kullandığı araçları durduran ekipler 6 sürücüye ceza kesti.
Ekiplerin, denetimlere devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
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