Kural İhlalli Maçta Kartal Pençesi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş
'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar 5. dakikada Akhisarspor kontratağında Manu'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Regattin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Karius son anda yatarak topu kurtardı.
19. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in ortaladığı topu savunmada Medel uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Serginho'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten dışarıya çıktı. 23. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ljajic'in pasında topla buluşan Dorukhan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1 33. dakikada Regattin'in ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Caner'e çarparak, direğin üstünden kornere gitti. 34. dakikada sağ kanatta Gökhan'ın ceza sahası içerisine çıkardığı pasta Ljajic'in gelişine sert vuruşunda top kaleci Fatih
'te kaldı. 43. dakikada sağ kanatta Regattin'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Josue'nin bekletmeden sert şutunda kaleci Karius son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 45+1. dakikada Dorukhan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak'ın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Fatih, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 48. dakikada Querasma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2 54. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı. 61. dakikada Serginho'un havadan ara pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. VAR sistemine başvuran hakem Ümit Öztürk
, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. 71. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içi sol çaprazdan gelişine vuran Güray'ın şutunda kaleci Karius, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 76. dakikada sağ kanattan Ljajic'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Larin'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çaparak filelere gitti. 0-3 81. dakikada Vrsajevic'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Cikalleshi'nin penaltı noktası yakınlarında gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz
xx, Osman Gökhan Bilir
xx Akhisarspor: Fatih x, Vrsajevic x (Onur dk. 86 ?), Lopes x, Caner Osmanpaşa
x, Güray xx, Sissoko x, Serginho x, Regattin xx, Josue xx, Manu x (Barbosa dk. 71 xx), Bokila xx (Cikalleshi dk. 46 xx) Yedekler: Lukac, Bora
, Rotman, Göksu
, Zeki, Aykut, Larsson Teknik Direktör: Cihat Arslan
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Mirin xxx, Vida xx, Caner Erkin
xx, Medel xx (Hutchinson dk. 84 ?), Dorukhan xxx, Ljajic xxx(Oğuzhan dk. 79 xx), Quaresma
xxx, Lens xx, Burak xx (Larin dk. 64 xxx) Yedekler: Utku, Mustafa, Roco, Güven, Necip, Ersin Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Dorukhan (dk. 23), Gökhan (dk. 48), Larin (dk. 76) (Beşiktaş), Cikalleshi (dk. 81) (Akhisarspor) Sarı kartlar: Manu, Lopes, Barbosa (Akhisarspor), Medel, Quaresma, Caner, Vida (Beşiktaş)
(Önder Aydın
- Barış Gezici
- Aykut Yeniçağ/İHA)