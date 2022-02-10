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Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika

Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu... O anlar kamerada

10.02.2022 12:11

Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu.

Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu... O anlar kamerada

ADIYAMAN Adıyaman'da, bir sürücünün yaptığı kural ihlali sonrası yaşanılan kaza anı araç kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinden Altınşehir Mahallesi istikametine otomobiliyle gitmeye çalışan bir sürücü, Flamingo yolu üzerinden Eğri Çay Köprüsüne çıkmak istedi. Sürücü, Atatürk Bulvarında araçların geçmesini bekleyen diğer araçların arkasında beklemek yerine gaza basarak bekleyen araçların sağından geçip ana yola çıktı. Bu esnada ana yolu kullanan diğer araç sürücüleri ani fren yaparak durmaya çalıştı. Yapılan ani frenlerle birlikte bir otomobil duramayarak önünde fren yapan otomobile arkadan çarptı. Yaşanılan kaza anları ise araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Arkadan çarpılan otomobilin sürücüsü aracını yolun sağ tarafına park ederken arkadan çarpan otomobil ise kazaya neden olup daha sonra olay yerinden kaçan aracın peşine düştü. Kazaya neden olan otomobil, kaza yerinden 500 metre ilerde araç sürücüleri tarafından durduruldu. Kural ihlalinden dolayı yaşanılan kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu... O anlar kamerada

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Otomobil, Adıyaman, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika


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