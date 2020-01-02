Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza - Son Dakika

Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza

6 saat önce

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yılbaşında yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 44 bin 852 TL para cezası kesildi.

Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza, System.String[]

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yılbaşında yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 44 bin 852 TL para cezası kesildi.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşında huzurun ve güvenliğim sağlanması amacıyla 26 trafik timi 65 personelle denetimler gerçekleştirdi. İl genelinde denetimlerini sürdüren ekipleri tarafından 2 bin 503 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 74 araç sürücüsün toplam 44 bin 852 TL para cezası kesildi. 31 araç trafikten men edilirken, 13 kişinin sürücü belgesi geçici olarak alındı. Jandarma İl Komutanlığı tarafından denetimlerin il genelinde sürdürüleceği öğrenildi. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü
Mobil PTT şubesinden para çalan şahıs ayakkabısından teşhis edilerek yakalandı 14 yaşındaki çocuğun mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
17:52 Kılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklaması - Son Dakika Haber
17:51 İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz - Son Dakika Haber
17:48 Libya tezkeresi oylanırken Bülent Turan Twitter'dan duyurdu: Tezkere 325 oyla kabul edildi - Son Dakika Haber
17:47 TBMM'de Libya tezkeresi görüşmeleri (2) - Son Dakika Haber
17:41 Polonya'nın 2019 yılı trafik kazası bilançosu - Son Dakika Haber
17:21 Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 17:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]