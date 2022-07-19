Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

19.07.2022 09:41

Kural tanımayan sürücülere ceza yağdıDÜZCE Düzce'de Kurban Bayramı tatili süresince denetimlerini sürdüren trafik polisleri, kuralları ihlal eden bin 609 sürücüye 1 milyon 240 bin 731 TL ceza uyguladı.

Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

DÜZCE Düzce'de Kurban Bayramı tatili süresince denetimlerini sürdüren trafik polisleri, kuralları ihlal eden bin 609 sürücüye 1 milyon 240 bin 731 TL ceza uyguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinde D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve kent merkezinde denetimlerini sürdürdü. Bu çerçevede, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bin 609 sürücüye 1 milyon 240 bin 731 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda denetimlerde, alkollü araç kullandığı belirlenen 25 sürücünün ehliyetlerine el konuldu.

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Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı Bikinili Pozlarına Beğeni Yağdı Bikinili Pozlarına Beğeni Yağdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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