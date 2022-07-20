Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Düzce'de Kurban Bayramı tatili süresince denetimlerini sürdüren trafik polisleri, kuralları ihlal eden bin 609 sürücüye 1 milyon 240 bin 731 TL ceza uyguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinde D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve kent merkezinde denetimlerini sürdürdü. Bu çerçevede, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bin 609 sürücüye 1 milyon 240 bin 731 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda denetimlerde, alkollü araç kullandığı belirlenen 25 sürücünün ehliyetlerine el konuldu. - DÜZCE