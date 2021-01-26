Kural tanımayan turist, gazeteciye saldırdı - Son Dakika

Kural tanımayan turist, gazeteciye saldırdı

26.01.2021 12:30
Kural tanımayan turist, gazeteciye saldırdı, System.String[]

İstanbul Taksim'de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ve çeşitli meslek gruplarında çalışanların muaf tutulacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde İstanbul'da polis ekipleri bu bağlamdaki denetimleri sürdürdü. Taksim'de polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde kurulan uygulama noktasında caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve izin belgelerini tek tek inceledi. Kısıtlamaya uyup uyulmadığını denetleyen polis, maske kuralı konusunda da uyarılarda bulundu.

Gazeteciye saldırdı, kamerasını almaya çalıştı

Cadde girişindeki kontrollerini sürdüren ekipler, bir kişinin kısıtlamaya rağmen sigara içtiğini gördü. Polis, bu kişiyi yanına çağırarak pasaport kontrolünü yaptıktan sonra, kendisine ceza yazılacağını bildirdi. Kısıtlamayı ihlal eden yabancı turiste ceza yazılırken basın mensupları da o anları kaydetmeye başladı. Ceza yazılan kişinin eşi olduğu öğrenilen bir kadın, gazetecilerin çekim yaptığını görünce bağırarak onlara engel olmaya çalıştı. Kadın daha sonra bir basın mensubunun üzerine yürüyüp elindeki kamerayı almaya çalışarak kendisini darp etmeye başladı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle turist kadın, gazetecinin yanından uzaklaştırıldı. Son derece sinirli olduğu görülen kadın uzaklaştırılmasının ardından gazeteciyi hedef alarak bağırmaya devam etti. Basın mensubuna saldıran yabancı kadın ve ailesi cezanın yazılmasının ardından oradan ayrıldı.

Ne maske ne sigara yasağı dinlediler

Öte yandan, kısıtlamada kendilerine muafiyet tanınan yabancı turistlerin çok büyük bir kısmının Taksim Meydanı ile çevresinde maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları, tüm uyarılara rağmen sigara içmeye devam ettikleri görüldü.

İstanbul, Taksim, Sigara, Polis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Kural tanımayan turist, gazeteciye saldırdı - Son Dakika Magazin


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