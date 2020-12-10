Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip - Son Dakika

Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip

10.12.2020 11:22
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip, System.String[]

Son dakika haberler... KÜÇÜKÇEKMECE'de kısıtlama günü yol kenarına kaçak döküm yapan hafriyat kamyonunu sürücüsünü 2 gün boyunca takibe alan sağlık çalışanı, onu polis ekiplerine yakalattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kısıtlama günü yol kenarına kaçak döküm yapan hafriyat kamyonunu sürücüsünü 2 gün boyunca takibe alan sağlık çalışanı, onu polis ekiplerine yakalattı. Kamyonuyla ters yöne giren, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün kaçış anlarını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de geçen cumartesi günü bir hafriyat kamyonu yol kenarına kaçak döküm yaptı. O gün nöbetten dönen acil tıp teknisyeni kamyonu fark etti. Ertesi gün yine aynı noktaya giden sağlık çalışanı, aynı kamyonun kaçak döküm yaptığını görünce kamyonu yakalatmak için takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücü kamyonuyla kaçmaya başladı. Kaçarken trafiği tehlikeye sokan sürüşler yaptı, hem kendisinin hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.  Aşırı hız yaptı,  kaçmak için ters yöne girdi. Takip sırasında polisi de arayarak ihbarda  bulunan, kaçış güzergahı hakkında bilgi veren vatandaş, o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

EHLİYETİNE EL KONULDU, KAMYON TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kamyon Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgut Özal Bulvarı tarafından durduruldu. Takipteki vatandaşın çektiği görüntüleri de izleyen polis ekipleri sürücü Bahattin Y.'nin  ehliyetine 2 ay süreyle  el konuldu, kamyonu  trafikten men edildi, kısıtlamayı ihlal ettiği için de idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü trafik güvenliği ve düzenini tehlikeye düşürdüğünden dolayı adli işlem yapılmak üzere Halkalı Polis Merkezine götürüldü. Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri de kaçak döküm yapmaktan cezai işlem uyguladı. Döküm yapılan alanda da incelemeler yapan zabıta ekipleri hafriyatın temizlemesi için çalışma başlattı.

- İstanbul
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip
Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip

Küçükçekmece, Zabıta, Polis, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Konya Ovası'nda kuraklık alarmı! Yağışlar olmazsa 2021'de kayıplar yaşanacak
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı         
11:16
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim         
10:45
MSB'nin Azerbaycan için paylaştığı görüntüler nefes kesti MSB'nin Azerbaycan için paylaştığı görüntüler nefes kesti         
10:36
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 11:56:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei