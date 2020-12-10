Son dakika haberi: Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de kısıtlama günü yol kenarına kaçak döküm yapan hafriyat kamyonunu sürücüsünü 2 gün boyunca takibe alan sağlık çalışanı, onu polis ekiplerine yakalattı. Kamyonuyla ters yöne giren, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün kaçış anlarını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de geçen cumartesi günü bir hafriyat kamyonu yol kenarına kaçak döküm yaptı. O gün nöbetten dönen acil tıp teknisyeni kamyonu fark etti. Ertesi gün yine aynı noktaya giden sağlık çalışanı, aynı kamyonun kaçak döküm yaptığını görünce kamyonu yakalatmak için takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücü kamyonuyla kaçmaya başladı. Kaçarken trafiği tehlikeye sokan sürüşler yaptı, hem kendisinin hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Aşırı hız yaptı, kaçmak için ters yöne girdi. Takip sırasında polisi de arayarak ihbarda bulunan, kaçış güzergahı hakkında bilgi veren vatandaş, o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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