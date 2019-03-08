Son Dakika Haberleri: Kural Tanımaz Sürücüler Jandarma Helikopterinden Kaçamadı

Kural Tanımaz Sürücüler Jandarma Helikopterinden Kaçamadı

8 dakika önce

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle havadan tespit edip ceza yağdırdı.

Kural Tanımaz Sürücüler Jandarma Helikopterinden Kaçamadı, System.String[]
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle havadan tespit edip ceza yağdırdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, birçok noktada kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı. Trafik yoğunluğu yaşanan noktalarda denetim gerçekleştiren helikopterdeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri tek tek tespit ederek yer ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin kullandığı araçları durduran ekipler, gerekli idari işlemleri yapıp ceza kesti. Havada denetimlerin devam edeceği belirtildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Bursa, Jandarma, 3. Sayfa
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