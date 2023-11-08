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Kural tanımaz sürücüler ters yöne girdi, 4 günde 150 aracın lastiği patladı - Son Dakika

Kural tanımaz sürücüler ters yöne girdi, 4 günde 150 aracın lastiği patladı

08.11.2023 15:08  - Güncelleme: 15:14

Esenyurt'ta yol düzenlemesinin ardından cadde tek yöne çevrilerek kapan konuldu, sürücülerin korkulu rüyası oldu

Kural tanımaz sürücüler ters yöne girdi, 4 günde 150 aracın lastiği patladı

- Vatandaş "Kapan" nöbeti tuttu, lastikçi 4 günde 150 lastik tamir etti

- Esenyurt'ta yol düzenlemesinin ardından cadde tek yöne çevrilerek kapan konuldu, sürücülerin korkulu rüyası oldu

(Fotoğraflı)

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta yeni düzenleme sonrasında tek yöne çevrilerek kapan koyulan yol, kural tanımaz sürücülerin korkulu rüyası oldu. 4 günde yaklaşık 150 araç sürücüsünün teker patlattığı yolda mahalleli "Kapan" nöbeti tutarken, caddede bulunan lastikçi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Daha önce çift yön olarak kullanılan Esenyut Sivas Kongre Caddesi, yeni düzenlemenin ardından tek yön olarak trafiğe açıldı. Ters yönden giden sürücüleri engellemek için ise yola kapan konulurken, yol kural tanımaz yüzlerce sürünün korkulu rüyası oldu. Düzenlemenin ardından tabelaları dikkate almayan yaklaşık 150 sürücü, kapandan geçerek araçlarının tekerini patlattı. Yaşanan durum karşısında mahalleli caddede "Kapan" nöbeti tutarken, vatandaşlar duruma isyan etti. Yaklaşık 500 ile 600 aracı günler içerisinde kapana girmekten kurtardığı belirten vatandaşlar durumu gülerek karşılarken, kapanın yanında bulunan lastikçide ise uzun kuyruklar oluştu. Araçların kapana girdiği anlar ise kameralara yansıdı.

"Önceden yolda kavga çıkıyordu, artık sadece lastikleri patlıyor"

Dükkanının önüne kapan kurulan lastikçi Murat Tütün, "Kapan kurulduktan sonra vatandaşlar bana 'Çok güzel yere dükkan açmışsın' diyor. Bende onlara 'Güzel yere kapan koydurdum' diyorum. Tabi işin şakası bu ben 2,5 yıl önce bu dükkanı açtım. Maalesef vatandaşımız dikkat etmiyor, tabelayı görmüyor. Kapana girip lastiklerini patlatan vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Tabi bu durumdan bizi suçlayanlarda oluyor, siz mi yaptırdınız diyerek. Tabi böyle bir şey mümkün değil. Geçtiğimiz Cuma günü kuruldu kapan. Bu 4 günde yaklaşık 150 aracın lastiğini tamir ettik. Tabi millet mağdur olduktan sonra bizim karlı çıkmamız çok önemli değil. İşlerimiz açıldı ama çokta memnun değiliz bu durumdan. Mahalleli ile birlikte nöbet tutuyoruz. Kurulduğu günden beri yaptığımız lastiğin 5 katından fazla araç çevirdik. Daha önceden yolda kavga çıkıyordu, artık sadece lastikleri patlıyor" dedi.

"Tuzak gibi kapan kurmuşlar"

Kapana girdikten sonra duruma tepki gösteren Zekeriya Akgül, "Ben yıllardır burada yaşıyorum, bu yolu da devamlı kullanıyorum. Tuzak gibi buraya kapan kurmuşlar. Yeni düzenleme sonrasında hiçbir yerden dönüş vermemişler. Ben daha önce böyle bir yol görmedim. Yani resmen insanları tuzağa çekmek için yol yapmışlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Tuzak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kural tanımaz sürücüler ters yöne girdi, 4 günde 150 aracın lastiği patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kural tanımaz sürücüler ters yöne girdi, 4 günde 150 aracın lastiği patladı - Son Dakika
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