Kurala uymayan 2 iş yerine ceza kesildi - Son Dakika

Kurala uymayan 2 iş yerine ceza kesildi
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HATAY'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde polis, açık olduğunu tespit ettiği 2 iş yerine baskın yaptı.
HATAY'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde polis, açık olduğunu tespit ettiği 2 iş yerine baskın yaptı. İş yerlerindeki 12 kişiye 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.
Dörtyol ve Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüsü salgını tedbirlerine uymayan ve açık olan 2 iş yerine baskın yaptı. Polis, iş yerinde bulunan 12 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:38 Kaynak: DHA
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