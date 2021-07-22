Üye Girişi
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ - Son Dakika

İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ

22.07.2021 11:26
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ, System.String[]

Türkiye'de kuraklığın her geçen gün etkisini artırdığını söyleyen Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Şimdiden su sıkıntısı çekmeye başladık.

Türkiye'de kuraklığın her geçen gün etkisini artırdığını söyleyen Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Şimdiden su sıkıntısı çekmeye başladık. Çöl iklimine doğru gidiyoruz. Baştan tedbirli olmalıyız, suları çok dikkatli kullanmalıyız. O nedenle kuraklık konusunda muhakkak Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmesi gerekir" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık ve yağış raporlarının ardından yayınladığı meteorolojik kuraklık ölçümlerinin yapıldığı haritaları değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi'nden (İAÜ) Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Basra alçak basıncı yaz aylarında etkili olur. Kavurucu sıcaklığın artmasına neden olur. Rüzgarı da kuvvetli olur ve toprak kurur. Kuraklığın gelişmesini de hızlandırıyor. Türkiye maalesef kuraklığı yaşamaya başladı. Uzun yılları alacak ama çöl iklimine doğru gidiyoruz. Şimdiden su sıkıntısı çekmeye başladık. İstanbul'daki barajların doluluğu yüzde 70 ama gittikçe azalacaktır. O nedenle kuraklık konusunda muhakkak Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmesi gerekir" diye konuştu.

"SUYU HOYRATÇA KULLANIYORUZ"

Tedbirli olmak gerektiğini vurgulayan Dr. Özdemir, "Suları çok dikkatli kullanmalıyız. Vatandaşları da bilgilendirmeliyiz. Belediye ilçe sokaklarında bu yönde anonslar yapmalıdır. Suyun yüzde 70'i tarımda kullanılıyor, dikkatli olmalıyız. Hoyratça kullandığımız için kuraklık geliyor ve yer altı suları da tükenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"SUYU İYİ YÖNETMELİYİZ"

Türkiye'nin son 50 yılda Marmara Denizi kadar sulak alanı kaybettiğini belirten Dr. Özdemir, "Hala daha kaybetmeye devam ediyoruz. Devlet önlem alıyor ama halk da bilinçli olmalı. STK'ların kuraklığa önem verip çalışması gerekiyor. Su yönetimini çok iyi yapmalıyız. Bu konuda 8-10 yıllık planlama yapmalıyız" dedi.

"TARIMDA SUYU ETKİN KULLANMIYORUZ"

Türkiye'nin afet bölgesi ilan edilmesini söyleyen Dr. Özdemir, "Çünkü yazı tamamen kurak geçiriyoruz. Bu nedenle çiftçi kişiler zarar görüyor. Tarımda suyu etkin kullanmıyoruz. Akıllı sulama sistemlerinin yapılması lazım. Mesele bu yıl İç Anadolu Bölgesi'nde buğday üretimi yok denecek kadar az. Bu da ülkeye zarar veriyor. Afet bölgesi ilan edilince kuraklığa çözümde fayda getirecektir. İnsanlar daha bilinçli olacaktır. Çocuklar dahil herkesin suyu bilinçli kullanması gerekiyor. Okullarda da çocuklara suyun doğru kullanımına yönelik eğitimler verilmelidir? diye konuştu.

"KUVVETLİ YAĞIŞLAR VE SICAKLIKLAR GELİYOR"

Tuz Gölü, Sapanca Gölü gibi önemli noktalarda suların çekildiğini hatırlatan Dr. Güven Özdemir, "Böyle önemli gölleri koruma altına almak lazım. Yazlıkların bahçelerindeki artezyenler yer altı sularına zarar veriyor, kaldırmak veya kısıtlama getirmek gerekiyor. Önlem almazsak kötü günler bizi bekliyor. Ekvator kuzeye doğru kayıyor, yani çölleşmeye doğru gidiyoruz. Tropikal iklim hakim olacak, kuvvetli ve ani yağışlar, sıcaklıklar görülecek. Böylece toprağı hem de tüm canlıları olumsuz etkileyecek? ifadelerini kullandı.

"BİNALARIN BAHÇELERİNE SU SARNIÇLARI YAPMALIYIZ"

Kuraklığın önüne geçmek için özellikle İstanbul'da bugün olan kadar baraj gerektiğini belirten Dr. Özdemir, "Bunu sağlamak için yeni yapılan binaların bahçelerine metrekaresine uygun şekilde su sarnıçları yapmalıyız. Yani yağmur suyunu biriktirecek depolara ihtiyacımız var. Bina sakinleri bahçe sularken depodaki sulardan faydalanabilir. Atık suları geri dönüştürebiliriz. İstanbul'da 4 milyon araç var, yağmur yağsa bu araçların yıkanması gerekiyor işte bu depolardaki sulardan faydalanabiliriz. Suyu geri döndürmeliyiz? dedi.

İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ
İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ

Olağanüstü Hal, Meteoroloji, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu 11:45 Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır 11:28 Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı 11:04 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi 10:48 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı 10:19 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor 09:51 Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma 09:30 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı 00:46 Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı

Son Dakika Haberleri
11:50 PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı
11:45 Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu
11:40 Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü
11:28 Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır
11:10 Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular
11:03 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
10:57 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi
10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak
10:47 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi
10:18 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı
PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı         
11:50
Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü         
11:41
Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi         
11:05
Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak         
10:52
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu         
10:24
Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor         
10:00
Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor         
09:37
Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı         
09:05
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü         
21:34
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 11:54:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-KURALIK UYARISI: TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement