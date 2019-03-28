Son Dakika Haberleri: Kurallara Uyan Sürücülere Kitap Dağıttılar

Kurallara Uyan Sürücülere Kitap Dağıttılar

18 dakika önce

Kilis'te Kardelenler Akademi Derneğince toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kurallarına uyan sürücülere kitap hediye edildi.

Kurallara Uyan Sürücülere Kitap Dağıttılar, System.String[]
Kilis'te Kardelenler Akademi Derneğince toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kurallarına uyan sürücülere kitap hediye edildi.

Dernek üyesi bir grup kadın, Söğütlüdere mevkisindeki polis uygulama noktasında durdurulan ve trafik kurallarına uydukları tespit edilen araçların sürücülerine kitap dağıttı.

Kural ihlali yaptıkları için durdurulduklarını düşünen bazı sürücüler ise kitap hediye edilmesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dernek Başkanı Baran Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurallara uyan yaklaşık 200 sürücüye kitap verdiklerini söyledi.

Sürücülerin genel olarak kurallara uymasının mutluluk verici olduğunu anlatan Şeker, "Etkinliği emniyet ve jandarma ekiplerimizle düzenledik. Bu kapsamda kurallara uyan sürücülere ödül vermek istedik. En iyi ödülün de kitap olduğunu düşündük." diye konuştu.

Şeker, kitap okumanın insana güven verdiğini dile getirerek, bu güveni herkesin yaşamasını istediklerini ifade etti.

Sürücülerden Ceylan Kıyan Çiçek de "trafikte bir hata mı yaptım" düşüncesiyle girdiği uygulama noktasında kitap hediye edilmesine çok şaşırdığını belirterek, "Teşvik edici bir etkinlik, gerçekten insanların güzel davranışlarının bu şekilde ödüllendirilmiş olması çok güzel. Fazlasıyla destek verici. Hemcinslerimin böyle bir etkinlik yapması ayrıca sevindirici." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi Bangladeşli Kadın Doğum Yaptıktan Bir Ay Sonra İkiz Bebek Dünyaya Getirdi Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:09:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurallara Uyan Sürücülere Kitap Dağıttılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]