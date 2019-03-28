Kurallara Uyan Sürücülere Kitap Dağıttılar

Kilis'te Kardelenler Akademi Derneğince toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kurallarına uyan sürücülere kitap hediye edildi.

Kilis'te Kardelenler Akademi Derneğince toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kurallarına uyan sürücülere kitap hediye edildi.



Dernek üyesi bir grup kadın, Söğütlüdere mevkisindeki polis uygulama noktasında durdurulan ve trafik kurallarına uydukları tespit edilen araçların sürücülerine kitap dağıttı.



Kural ihlali yaptıkları için durdurulduklarını düşünen bazı sürücüler ise kitap hediye edilmesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Dernek Başkanı Baran Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurallara uyan yaklaşık 200 sürücüye kitap verdiklerini söyledi.



Sürücülerin genel olarak kurallara uymasının mutluluk verici olduğunu anlatan Şeker, "Etkinliği emniyet ve jandarma ekiplerimizle düzenledik. Bu kapsamda kurallara uyan sürücülere ödül vermek istedik. En iyi ödülün de kitap olduğunu düşündük." diye konuştu.



Şeker, kitap okumanın insana güven verdiğini dile getirerek, bu güveni herkesin yaşamasını istediklerini ifade etti.



Sürücülerden Ceylan Kıyan Çiçek de "trafikte bir hata mı yaptım" düşüncesiyle girdiği uygulama noktasında kitap hediye edilmesine çok şaşırdığını belirterek, "Teşvik edici bir etkinlik, gerçekten insanların güzel davranışlarının bu şekilde ödüllendirilmiş olması çok güzel. Fazlasıyla destek verici. Hemcinslerimin böyle bir etkinlik yapması ayrıca sevindirici." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti

Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi

Bangladeşli Kadın Doğum Yaptıktan Bir Ay Sonra İkiz Bebek Dünyaya Getirdi

Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu