Kurallara uygun kullanılmayan elektrikli scooter, kazaya davetiye çıkarıyor - Son Dakika
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Kurallara uygun kullanılmayan elektrikli scooter, kazaya davetiye çıkarıyor

01.06.2022 11:32

Şehir içi ulaşımın parçası haline gelen "elektrikli scooter"ların (e-Scooter) son bir yılda karıştığı trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybederken, 899 kişi ise yaralandı.

Şehir içi ulaşımın parçası haline gelen "elektrikli scooter"ların (e-Scooter) son bir yılda karıştığı trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybederken, 899 kişi ise yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hesaplı ve pratik olması nedeniyle son dönemde özellikle gençlerin şehir içi ulaşımda tercih ettiği "e-Scooter"lar, trafikte sıkça görülen araçlardan biri haline geldi.

Önce şirketler üzerinden başlayan sonrasında ise bireysel kullanıcıların çoğalmasıyla e-Scooter kullanımına ilişkin ilk düzenleme, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıkları tarafından hazırlanan ve 14 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik oldu. Söz konusu yönetmelikle kullanıcıların ve işletmelerin uyması gereken kurallar ile belirlenen standartlar hükme bağlandı.

Yönetmeliğe göre, "e-Scooter"ların bisiklet yolu veya bisiklet şeridinde, yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde sağdan gidilmesi kaydıyla hız sınırının 50 kilometrenin altındaki taşıt yolunda 16 yaşından büyük kişiler kullanabiliyor. Sürücü hariç yolcu, sırt çantası hariç yük taşınmaması gereken "elektrikli scooter"ların kaldırımda kullanılması, akrobatik hareketler yapılması ve başka bir araca asılarak sürülmesi ise yasak.

Kurallara uymayan e-Scooter ve araç sürücüleri nedeniyle yönetmeliğin yayımlandığı tarihten bugüne kadar "e-Scooter"ların karıştığı 767 kazada 8 kişi öldü, 899 kişi yaralandı.

Bu dönemde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 1500'e yakın scooter kullanıcısına 1,5 milyon lira tutarında ceza kesildi.

"Sokaklarda arabalar çok önemsemiyor"

e-Scooter deneyimlerini AA muhabiriyle paylaşan lise öğrencisi Aykut Kılıçkaya, arkadaşlarıyla gezmek ve okula gitmek için günde yaklaşık bir buçuk saat scooter kullandığını ve fiyatının da uygun olduğunu söyledi.

Kılıçkaya, sokaklarda arabaların scooter kullananları çok önemsemediğini belirterek, "Yayalar da pek önemsemiyor. 'Çekilin' desek bile çekilmiyorlar. Bir kere görünmez yoldan önüme yaya atlamıştı. Son anda düşerek yayaya çarpmaktan kurtuldum." diye konuştu.

Ukrayna vatandaşı Elena Sheviakova ise scooterı gün içinde çocuğunu parka götürmek için sıkça kullandığını belirterek, herhangi bir kaza atlatmadığını söyledi.

Kurallara uygun kullanılmayan elektrikli scooter, kazaya davetiye çıkarıyor
Kurallara uygun kullanılmayan elektrikli scooter, kazaya davetiye çıkarıyor
Kurallara uygun kullanılmayan elektrikli scooter, kazaya davetiye çıkarıyor
Kurallara uygun kullanılmayan elektrikli scooter, kazaya davetiye çıkarıyor

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Kaynak: AA

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