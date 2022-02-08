Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı - Son Dakika

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Bugün saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesi üzerinde edinilen bilgiye göre özel bir okula ait 5.sınıf öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü U dönüşü yasak olan kavşaktan dönüş yapacağı sırada, özel halk otobüsüyle çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu serviste bulunan 1'i öğretmen 6 öğrenci yaralandı. Kaza sonucu yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.