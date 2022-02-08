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Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı - Son Dakika

Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı

08.02.2022 13:09

Bursa'da öğrenci servisi, yasak olan kavşaktan dönüş yapacağı sırada otobüsle çarpıştı. Kazanın ardından 1 öğretmen ve yedi öğrenci yaralandı.

Bugün saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesi üzerinde edinilen bilgiye göre özel bir okula ait 5.sınıf öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü U dönüşü yasak olan kavşaktan dönüş yapacağı sırada, özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu serviste bulunan 1'i öğretmen 6 öğrenci yaralandı. Kaza sonucu yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı
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Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı - Son Dakika
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