Kurallara uymayan 359 kişi affedilmedi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan denetimlerinde maske ve sosyal mesafeye uymayan 359 kişiye 318 bin 886 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 il ile eş zamanlı olarak Aydın'da da koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında Efeler'de gerçekleştirilen denetimlerde 306 berber, kuaför ve güzellik salonu, 7 AVM ve içerisinde bulunan 108 işyeri, 158 kıraathane, 17 taksi durağı ve 71 ticari taksi, 70 toplu ulaşım araçları, 1 pazar yeri, 24 konaklama tesisi, 2 hamam, 204 lokanta, kafe, 1 bilardo salonu, 26 spor merkezi, 29 internet ve oyun salonu, 59 mesire yerleri, 2 çay bahçesi, 3 dernek lokali, 15 düğün salonu, 1 lunapark, 3 kültürel aktivite yerleri, 6 halı saha, 22 camii denetlendi.

Kurallara uymayanlara ceza

Efeler Kaymakamlığı tarafından 15 Mayıs - 10 Eylül tarihleri arasında yapılan maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında da kurallara uymayan 359 vatandaşa toplam 318 bin 886 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "10.09.2020 tarihinde Covid 19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirilmiştir. İlçemizde Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara ve kurallara uyulup uyulmadığı düzenli olarak denetlenmekte ve uymayanlara idari yaptırım uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN