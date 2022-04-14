KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ

14.04.2022 16:57

HATAY İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan 52 araç sürücüsüne 17 bin 901 TL idari para cezası uyguladı.

HATAY İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan 52 araç sürücüsüne 17 bin 901 TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek amacıyla Hatay- Adana Otoyolu ve Hassa- Antakya yolunda oluşturulan kontrol noktaları ve ana arterlerde denetim yaptı. Helikopter ile havadan yapılan kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen araçlar uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi. Denetimlerde, 435 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 52 araç sürücüsüne 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ
KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ
KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ

YORUMLAR
500
Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:31:49. #1.12#
SON DAKİKA: KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement