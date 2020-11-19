Kurallara uymayan avcılara geçit yok - Son Dakika

Kurallara uymayan avcılara geçit yok
19.11.2020 16:39
DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av kurama ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan avcıların avlarına ve tüfeklerine el koyarak tutanak tuttular.
DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av kurama ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan avcıların avlarına ve tüfeklerine el koyarak tutanak tuttular.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av koruma kontrol faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan koruma faaliyetlerinde 25 avcı kontrol edilirken 2 kişiye av kabahatinden dolayı tutanak tanzim edildi. 1 adet yarı otomatik takozsuz tüfeğe ve 3 adet yaban ördeğine el konuldu.
Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek kurallara uyarak avlananlara teşekkür ettiler. - DÜZCE
Son Dakika Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti