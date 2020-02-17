Kurallara uymayan avcılara suçüstü - Son Dakika

Sivas'ta avlanma kurallara uymayan avcıların 6 takozsuz ve 1 ruhsatsız av tüfeğine el konularak yasal işlem yapıldığı bildirildi.



Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15-16.02.2020 tarihlerinde İl Şube Müdürlüğümüzce Sivas İlimizde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde kurallara uymayan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmış olup; 6 takozsuz av tüfeğine Şube Müdürlüğümüzce el konulmuş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ilçe jandarma komutanlığına teslim edilmiştir.Ayrıca kaçak olarak avlanan 23 adet kınalı keklik de imha edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS