Kurallara uymayan avcılara suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymayan avcılara suçüstü - Son Dakika

Kurallara uymayan avcılara suçüstü

7 saat önce

Sivas'ta avlanma kurallara uymayan avcıların 6 takozsuz ve 1 ruhsatsız av tüfeğine el konularak yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kurallara uymayan avcılara suçüstü, System.String[]

Sivas'ta avlanma kurallara uymayan avcıların 6 takozsuz ve 1 ruhsatsız av tüfeğine el konularak yasal işlem yapıldığı bildirildi.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15-16.02.2020 tarihlerinde İl Şube Müdürlüğümüzce Sivas İlimizde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde kurallara uymayan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmış olup; 6 takozsuz av tüfeğine Şube Müdürlüğümüzce el konulmuş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ilçe jandarma komutanlığına teslim edilmiştir.Ayrıca kaçak olarak avlanan 23 adet kınalı keklik de imha edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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