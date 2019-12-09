Son Dakika Haberleri: Kurallara uymayan işletme sahiplerine toplamda 140 bin 509 TL para cezası
Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymayan işletme sahiplerine toplamda 140 bin 509 TL para cezası - Son Dakika

Kurallara uymayan işletme sahiplerine toplamda 140 bin 509 TL para cezası

6 saat önce

Denizli'de kurallarla uymadıkları belirlenen işletmelerin sahiplerine toplamda 140 bin 509 TL para cezası kesildi.

Kurallara uymayan işletme sahiplerine toplamda 140 bin 509 TL para cezası, System.String[]

Denizli'de kurallarla uymadıkları belirlenen işletmelerin sahiplerine toplamda 140 bin 509 TL para cezası kesildi.


Polis ekipleri, kent genelinde geçici konaklama mekanları olarak adlandırılan 14 ayrı adreste bulunan 286 apart dairesi ile 16 oto kiralama olarak faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yasal mevzuat ve kurallara uymayan apart işletmelerine 124 bin 984 TL, oto kiralama şirketlerine de 15 bin 525 TL para cezası kesildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:12 Kaynak: İHA
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