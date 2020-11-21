Kurallara uymayan markete ceza - Son Dakika

Kurallara uymayan markete ceza
21.11.2020 09:58
Kurallara uymayan markete ceza Korona virüs tedbirleri kapsamında sigara içilmemesi gereken meydanlar ve saat 20.00 itibari ile kapatılması gereken dükkanlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi.
Kurallara uymayan markete ceza
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında sigara içilmemesi gereken meydanlar ve saat 20.00 itibari ile kapatılması gereken dükkanlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Kurallara uymayan vatandaşlara ve markete ceza yağdı.
Arnavutköy'de yeni kısıtlamalar ile ilgili saat 20.00'da kapatılması gereken işletmelere polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Saatin geçmesine rağmen hala açık olan bir markete ceza yazıldı. Cafe ve restaurantlar tek tek içeride müşteri bulundurulmaması ile ilgili uyarıldı. Sigara içilmesinin yasak olduğu Arnavutköy Cumhuriyet Meydanın'da sigara içtiği tespit edilen 1 kişiye de 900 TL para cezası yazıldı.
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