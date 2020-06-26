Kurallara uymayan minibüs şoförüne 3 bin 386 TL ceza - Son Dakika

Kurallara uymayan minibüs şoförüne 3 bin 386 TL ceza

Kurallara uymayan minibüs şoförüne 3 bin 386 TL ceza -Gaziosmanpaşa'da toplu taşıma araçlarına polis denetimi -Toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı.

Kurallara uymayan minibüs şoförüne 3 bin 386 TL ceza

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- Gaziosmanpaşa'da toplu taşıma araçlarına polis denetimi

-Toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı. Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kurulları hiçe sayan bir minibüs şoförüne 3 bin 386 TL ceza yazdı.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Gaziosmanpaşa trafik polisleri ilçedeki minibüs denetimlerini arttırdı. Denetimlerde minibüsler ekipler tarafından tek tek durdurularak evrak kontrolü ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı. Vatandaşların ve sürücülerin çoğunun tedbirlere uyduğu görüldü. Tedbirlere uymayan ve ayakta yolcu alan minibüs şoförlerine ceza yazıldı. Trafik polisleri vatandaşları ve sürücüleri tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

Toplam 3 bin 386 TL ceza

Bir minibüs şoförüne hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 TL, ayakta yolcu almaktan 104 TL, emniyet kemeri takmamaktan 132 TL olmak üzere toplamda 3 bin 386 TL ceza yazıldı. Bunun dışında birçok minibüs sürücüsüne de emniyet kemeri takmamaları sebebi ile 132 TL ceza yazıldı.

Gaziosmanpaşa, Koronavirüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymayan minibüs şoförüne 3 bin 386 TL ceza - Son Dakika
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