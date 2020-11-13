Kurallara uymayan motosiklet sürücüleri denetime takıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde 7-11 Kasım'da yapılan denetimlerde, 1464 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yıllarda motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı ile kullanımının hızla arttığı, özellikle Kovid-19 salgınının başladığı mart ayından itibaren bu oranın daha da yükseldiği vurgulandı.

Motosiklet ve bisikletlerin toplam tescilli araçların yüzde 14,6'sını oluşturduğu, 2020 yılının ilk 10 aylık döneminde kazaya karışan araçların yüzde 18,8'ini bu tür taşıtların oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, trafik kazası neticesindeki toplam can kayıplarında ilk 10 aylık dönemde yüzde 12,5 azalma sağlanmasına rağmen motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazalardaki can kayıplarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında arttığına işaret edildi.

Motosikletlerin karıştığı kazaların önlenerek, sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak amacıyla 7-11 Kasım'da motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı kontroller gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 48 bin 325 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünün denetlendiği kaydedildi.

Uygulamalarda, 4 bin 233 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 1653 sürücünün sürücü belgesiz motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 216 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı ve 727 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Denetimler sonucunda, 1464 motosiklet ve motorlu bisikletin trafikten men edildiği, 49 kişinin sürücü belgesinin geçici olarak alındığı, kusur ve ihlaller için toplamda 12 bin 374 cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik kurallarına uymaları hatırlatılırken, denetimlerin devam edeceği vurgulandı.