Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı - Son Dakika
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Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı

08.06.2022 10:31
Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı

Bolu'da trafik ekiplerinin dronlu denetimlerinde kurallara uymayan 13 sürücüye toplam 3 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Bolu'da trafik ekiplerinin dronlu denetimlerinde kurallara uymayan 13 sürücüye toplam 3 bin 500 lira para cezası uygulandı. Polisi son anda gören ve emniyet kemerini takan bir sürücü de ceza almaktan kurtulamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetle Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, sürücülerin emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama, geçiş önceliği ihlali gibi hataları uygulama noktasına yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan drone ile kayda alındı. Hatalı sürücüler uygulama noktasında durdurularak bilgilendirildikten sonra ceza işlemi uygulandı.

Seyir halindeyken emniyet kemeri takılı olmayan ancak polisi görünce son anda emniyet kemerini takan bir sürücü de drone görüntüsüyle tespit edildi. Hatasını kabul eden sürücü, "Dronu fark etmedim ama amirimi görünce taktım" dedi.

Ekiplerin bir saatlik drone destekli uygulamasında, 9 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 3 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, bir sürücüye de muayenesiz araç kullanmaktan toplam 3 bin 500 lira para cezası kesildi. - BOLU

Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı
Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı
Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı
Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı
Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı
Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı
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Kaynak: İHA

Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı - Son Dakika

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