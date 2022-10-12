Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

12.10.2022 16:01
Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan, kurallara uymayan bin 393 sürücüye idari para cezası uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan, kurallara uymayan bin 393 sürücüye idari para cezası uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "ekiplerince ilimiz genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 12 bin 32 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 63 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 41 sürücüye yüksek ses müzik dinleyerek kamu huzurunu bozmak, 23 sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 16 sürücüye fazla yolcu taşımak, 8 sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 4 sürücüye cam filmi, 4 sürücüye abartı egzoz, 1 sürücüye makas atmak maddelerinden olmak üzere toplam bin 379 araç sürücüsü trafik idari para cezası uygulanmış, 25 araç trafikten men edildi" denildi.

"Kurallara uymayan 14 okul servisi sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı"

Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 119 araç kontrol edilirken, 2 sürücüye okul servis araçları yönetmeliğine uymamak, 2 sürücüye muayenesi olmayan aracı kullanmak, 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, 3 sürücüye hız sınırlarına uymamak, 1 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, 1 sürücüye "dur" ihtarına uymamak, 1 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 1 sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanma, 1 sürücüye şerit değiştirmeden önce şeritteki araçların emniyetle geçişini beklememek maddeleri olmak üzere toplam 14 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası uygulandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Tragger, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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