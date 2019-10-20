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Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

14 dakika önce

Gaziantep'te trafik kurllarına uymayan 475 araç sürücüsüne para cezası kesilirken 12 araç ise trafikten men edildi.

Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı, System.String[]

Gaziantep'te trafik kurllarına uymayan 475 araç sürücüsüne para cezası kesilirken 12 araç ise trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartılı eksoz, korna çalma gibi trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı. Ekipler, üniversite bulvarı ve çevresinde yaptığı denetimlerde 2 abartılı eksoz, 5 ışık donanımı bozuk, 16 aykırı ışık ve korna çalarak çevreyi rahatsız ederek saygısızca araç kullanan, 30 sürücü belgesiz ve yetkisiz araç kullanan, 21 alkollü araç kullanan sürücüler olmak üzere toplamda 74 araç sürücüsüne para cezası işlemleri uygulandı, 22 sürücünün ise belgelerine geçici süre ile el konuldu


Kentin farklı bölgelerinde yapılan uygulamalarda toplamda, 475 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden para cezası uygulanırken, 124 araç ise trafikten men edilmiştir - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
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