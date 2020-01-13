Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

6 saat önce

Gaziantep'te 1 günde toplam 3 bin 734 aracı kontrol eden trafik ekipleri, drift yapan sürücünün de aralarında bulunduğu 620 kişiye ceza kesti.

Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı, System.String[]

Gaziantep'te 1 günde toplam 3 bin 734 aracı kontrol eden trafik ekipleri, drift yapan sürücünün de aralarında bulunduğu 620 kişiye ceza kesti.


Gaziantep'te trafik güvenliğini ve vatandaşın can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik il merkezi ve şehirler arası kara yollarında denetimler tüm hızıyla sürüyor. Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 1 gün içerisinde 3 bin 734 araç kontrol edildi. Ekipler kontrollerde, drift yapan bir aracın sürücüsüne ceza keserken ayrıca 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 202 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 95 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 25 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz takmaktan, 1 sürücüye farklı aracın plakasını takmaktan, 3 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 186 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 620 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yaptı. Denetimlerde 98 araç trafikten men edilirken, 5 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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