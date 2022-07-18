Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı

18.07.2022 10:53
Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sandıklı- Hocalar karayolu üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde esnasında traktörlerine 2 römork takarak aşırı balya yükleyen ve arka arkaya yolculuk yapan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Durdurulan traktörlerin römorklarının arkasında reflektör ve aydınlatma bulunmadığı görüldü. Bunun üzerine jandarma trafik timler her traktör sürücüsüne Yükü, karayolların değecek düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak akacak, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak araç kullanmaktan 996 TL cezai işlem uyguladı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Sandıklı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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