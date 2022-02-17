Beyşehir'de trafik ekiplerinin dronlu denetimi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği dronlu denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından Beyşehir-Konya ve Beyşehir- Isparta kara yolu güzergahlarında drone kaldırılarak havadan denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve araç hareket halinde iken cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen 34 sürücüye idari işlem yapılarak trafik cezası uygulandı.
Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezaları, kontrol noktalarında bekleyen ekiplerce araçları durdurularak kesildi.
Kaynak: AA
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