Üye Girişi
Beyşehir'de trafik ekiplerinin dronlu denetimi - Son Dakika

Beyşehir'de trafik ekiplerinin dronlu denetimi

17.02.2022 18:42
Beyşehir'de trafik ekiplerinin dronlu denetimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği dronlu denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği dronlu denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından Beyşehir-Konya ve Beyşehir- Isparta kara yolu güzergahlarında drone kaldırılarak havadan denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve araç hareket halinde iken cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen 34 sürücüye idari işlem yapılarak trafik cezası uygulandı.

Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezaları, kontrol noktalarında bekleyen ekiplerce araçları durdurularak kesildi.

Beyşehir'de trafik ekiplerinin dronlu denetimi

YORUMLAR
500

Trafik Denetleme, Tragger, Isparta, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de trafik ekiplerinin dronlu denetimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:37 Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:53:33. #1.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de trafik ekiplerinin dronlu denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement