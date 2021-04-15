Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurallara uymayan sürücüler KGYS'den tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Trafik ihlallerini en aza indirmek ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS kameraları ile denetim gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalleri, emniyet kemeri kullanılmaması, yayalara öncelik verilmemesi gibi trafik ihlallerinin önlenmesi hedefleniyor. Trafik polisleri, KGYS kameralarında yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de cezai işlem uygyluyor. - ADIYAMAN