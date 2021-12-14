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Kurallara uymayanlar cezadan kaçamıyor - Son Dakika

Kurallara uymayanlar cezadan kaçamıyor

14.12.2021 14:17
Kurallara uymayanlar cezadan kaçamıyor

Adıyaman'da polis yaptığı denetim ile engelli araçları için ayrılan alanlara park edilen sürücülere ceza kesti.

Adıyaman'da polis yaptığı denetim ile engelli araçları için ayrılan alanlara park edilen sürücülere ceza kesti.

Gölbaşı Caddesi Sümer meydanına yakın bir alanda engelli araç sürücüleri için ayrılan park alanında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 'Engelli araç park yeri' uyarı levhalarının bulunmasına rağmen kurallara uymayan araçlara yönelik işlem yapıldı. Her hangi bir engelli bulunmayan sürücülerin park ettiği araçların her birine 288 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilirken vatandaşlar ise engelli araç park yerine engeli bulunmayan kişilerin araçlarını park etmesine tepki göstererek denetimlerden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kurallara uymayanlar cezadan kaçamıyor

Adıyaman, Engelli, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymayanlar cezadan kaçamıyor - Son Dakika


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