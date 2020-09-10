Kurallara uymayanlara 2 milyon 466 bin 450 lira ceza kesildi - Son Dakika

Düzce'de, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 137 işletme ve 646 vatandaşa toplam 2 milyon 466 bin 459 lira para cezası kesildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, denetimlere aralıksız devam edileceği kaydedildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınına karşı önleyici tedbirler kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada, il genelinde yapılan denetimlerde bugüne kadar 137 işletme ve 646 vatandaşa 2 milyon 646 bin 450 lira ceza kesildiği belirtildi. Açıklamada, Eylül ayında ev izolasyonu ve karantinaya uymayan 20 kişiye ise kişi başı 3150 TL olmak üzere toplam 63 bin lira idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından izolasyona alınan vatandaşlarımız her gün denetlenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimizde Covid-19 pandemisi nedeniyle kurallara uymayan 137 işletme 646 şahsa kişi başı 3150 TL olmak üzere toplam 2 milyon 466 bin 450 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca Eylül ayında ev izolasyonu ve karantinaya uymayan 20 şahsa kişi başı 3150 TL olmak üzere toplam 63 bin TL idari yaptırım uygulanmıştır.

İlimizde kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından izolasyona alınan vatandaşlarımız her gün denetlenmeye devam etmektedir. Ev izolasyonu ve karantinaya uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL ve Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler uygulanmaya devam edecektir." - DÜZCE