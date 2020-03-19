Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak - Son Dakika

Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs Tedbirleri konulu genelge kapsamında Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine tebliğde bulundu.

Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs Tedbirleri konulu genelge kapsamında Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine tebliğde bulundu.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ile birlikte Düzce Valiliğine de bildirilen "Koronavirüs Tedbirleri Konulu Genelge" kapsamında denetimlere çıktı. Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri, kafetarya, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, kır bahçesi, nişan - düğün salonu, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçeleri, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin ), hastalığın bulaşma riskini artırma tehlikesi olduğu gerekçesi ile mekanların geçici olarak kapatılması gerektiği tebliğinde bulundu.


Bu kapsamda denetimlerini gerçekleştiren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, kurallara uymayan işletmeler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacaktır uyarısında bulundu. - DÜZCE

İçişleri Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Koronavirüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:09 Kaynak: İHA

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